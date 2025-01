Ilgiorno.it - Chiavenna, “graziati” undici lupi: dovevano essere abbattuti dai cacciatori

(Sondrio) – Sono stati “giovaniappartenenti ai cinque branchi del Canton Grigioni che non verranno piùperché ormai non si distinguono più dagli esemplari adulti. A prendere la decisione l’Ufficio per la caccia e la pesca che ha deciso di sospendere il provvedimento secondo le disposizioni della legge federale in materia. Il piano di abbattimenti prevedeva di eliminare 55 esemplari entro la fine di gennaio a fronte di 47che sono statinel corso del 2024, il doppio rispetto a quelli uccisi la scorsa stagione. In base alla normativa in vigore infatti ipossonosolo nel periodo che va da dicembre a gennaio, nel mirino nel senso letterale del termine finiscono gli animali ritenuti pericolosi per la loro attività predatoria e per i danni che hanno provocato agli allevamenti.