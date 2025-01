Ilgiorno.it - Cermenate, brucia un'auto in un parcheggio: è probabile l’origine dolosa

(Como), 9 gennaio 2025 – È probabilmente di origineil rogo scoppiato a mezzanotte e mezza all’interno di undi via Risorgimento a, che ha danneggiato duein sosta, una delle quali con gravi danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como, arrivati nell’area di sosta in cui erano presenti parecchie: il rogo si è concentrato, in particolare, su un veicolo, arrivando poi a intaccare la fiancata di quello parcheggiato accanto. Nessuno è rimasto ferito, indagini sono in corso da parte dei carabinieri, in attesa di ricevere la relazione tecnica dei vigili del fuoco che accerterà le modalità dell’innesco.