Romadailynews.it - Ariccia, droga e contanti in casa: arrestati quattro tunisini

Leggi su Romadailynews.it

Sequestrati cocaina, hashish ed eroina già suddivisi in dosi. Avviate le procedure di espulsione per i.Durante un’operazione anticondotta la sera del 4 gennaio, i Carabinieri della Stazione dihanno arrestatocittadini, di età compresa tra 21 e 31 anni, irregolari sul territorio italiano. Gli uomini sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e materiale utile al confezionamento.La perquisizione domiciliare effettuata nel centro storico diha permesso di sequestrare 4 grammi di eroina, 29 grammi di cocaina e 125 grammi di hashish, già suddivisi in numerose dosi pronte per essere vendute. Oltre alla, i militari hanno trovato 330 euro in, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.