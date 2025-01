Ilrestodelcarlino.it - Apre il parcheggio Galilei: "Basta sosta selvaggia"

Ha suscitato non poche polemiche la comunicazione del Comune di Casalecchio per l’entrata in funzione da martedì scorso dela pagamento davanti alla scuoladel quartiere Croce. Tra i tanti commenti, parecchio indignati e alterati, c’è chi sostiene che si tratta dell’"ennesima privazione di suolo pubblico che sfavorisce le fasce meno abbienti" e chi sottolinea la vicinanza "stranamente strategica a due strutture sanitarie", accusando la giunta di non offrire un "bel servizio ai cittadini". Il, ultimato da pochi mesi, offre 38 posti auto a pagamento, di cui due riservati alle persone con disabilità. Un intervento che ha permesso di separare le aree scolastiche da quelle dipubblica. "A fine del mandato precedente, abbiamo combattuto contro questo provvedimento insensato – attacca Erika Seta, coordinatrice regionale Azzurro Donna ed ex capogruppo Forza Italia Casalecchio –.