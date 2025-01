Lanazione.it - Via alle ruspe per l’asse suburbano. Partito il cantiere atteso da 37 anni

Trentasettedi attesa, e finalmente il primo colpo di piccone, pardon di ruspa., una delle opere invocata per decenni, al centro di storici ricorsi amministrativi, di annunci e rinvii, di polemiche, persino di clamorosi servizi televisivi nazionali, ha preso ufficialmente il via ieri mattina, all’incrocio tra via SS. Annunziata e via Martiri delle Foibe, dove ledella ditta Del Debbio, aggiudicatasi nei mesi scorsi la gara, hanno iniziato a lavorare. Ci vorranno poco più di dueper completare questa arteria (nelle previsioni in entrambi i tronconi da cui è formata) destinata a collegare il nuovo ponte sul Serchio (che dovrebbe inaugurare la prossima estate) sino alla zona dell’ospedale San Luca. Al via erano presenti molti amministratori, a cominciare dal sindaco Mario Pardini, in compagnia delssore comunale Nicola Buchignani, del presidente regionale Eugenio Giani, delssore regionale Stefano Baccelli, del consigliere regionale Vittorio Fantozzi oltre che di numerosi consiglieri comunali.