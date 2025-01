Ilfattoquotidiano.it - Veganuary, No Spend January, Dry January: tutte le sfide social per iniziare l’anno in salute (e con più soldi)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo un mese di festeggiamenti – tra brindisi, cenoni, dolci, notti brave e meritato relax – gennaio per molte persone è un mese di ripartenze, detox e buoni propositi. Negli ultimi anni, alle tradizionali liste dei buoni propositi (“da domani dieta e palestra!”) si sono affiancati movimenti ed eventi che invitano le persone a cambiare abitudini per un mese. Il più famoso è il(il gennaio vegano) ora affiancato dal Dry(un mese senza alcol) e dal più complicato No, che invita a limitare le spese e mettere ordine nelle finanze dopo lo shopping pazzo di dicembre. Tutto quello che c’è da sapere per iniziarli (o per evitarli).ComeilChi ben comincia, dicevano i nostri nonni, è a metà dell’opera: per questo gennaio è ricco di ‘’ e movimenti che ci accompagnano nei primi trenta giorni del