Ucraina cala fiducia in Zelensky mentre si avvicina insediamento Trump | gli scenari

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – La guerra con la Russia pesa sempre di più sull’, nel paese straziato da quasi 3 anni di conflitto continua are il sostegno interno per il presidente Volodymir. In un quadro sempre più complesso, l’rsi della data dell’di Donaldalla Casa Bianca, il 20 gennaio, rende più incerta anche la situazione dell’appoggio della comunità internazionale. Un sondaggio dell’Istituto internazionale di sociologia di Kiev evidenzia che ladegli ucraini nel loro leader è scesa al 52% rispetto al 90% su cuipoteva contare nel marzo del 2022. Ora il 39% degli ucraini dice apertamente di non avernel presidente, quando erano solo il sette per cento. In questo contesto si spiega la mossa a sorpresa, di valore tattico più che strategico, e in vista di uno scambio di territori con la Russia in futuri negoziati, secondo gli analisti, della nuova offensiva lanciata ieri dalle forze di Kiev, con carri armati, mezzi anti mine, e sistemi di disturbo elettronico, nella regione russa di Kursk che avevano parzialmente occupato lo scorso agosto e su cui le forze di Mosca fanno fatica a riprendere il controllo.