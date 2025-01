Secoloditalia.it - Trovati a Gaza i cadaveri di due ostaggi di Hamas ritenuti in vita: sono padre e figlio rapiti il 7 ottobre

La lista non ancora pervenuta nella sua interezza e attendibilità degliancora nella morsa die delle bande islamiste a loro connessi si aggiorna all’ultima, tragica notizia: l’esercito israeliano oggi ha recuperato i corpi dell’o Youssef Ziyadne, 53 anni, rapito dai miliziani diil 72023, e di uno dei suoi tre figli, insieme ai quali era stato rapito in quel giorno di massacri e terrore. Lo ha annunciato l’Idf in una nota che, nel comunicare il drammatico rinvenimento, ha anche aggiunto che il corpo di Ziyadne è stato ritrovato in un tunnel a Rafah, a sud di. E che le spogliegià in Israele per l’identificazione.di duediinA stretto giro poi, arriva la conferma che il dramma eleva al quadrato il suo potenziale di orrore.