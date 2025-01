Formiche.net - TikTok alla Corte Suprema. Cosa aspettarsi per il futuro dell’app

Venerdì ladegli Stati Uniti ascolteràe ByteDance, la società cinese proprietaria della popolare app, che stanno cercando di bloccare la legge, firmata dal presidente Joe Biden, ribattezza “divest or ban”. La norma obbliga ByteDance, per ragioni di sicurezza nazionale, a cedere le attività americane di(che ha più di 170 milioni di utenti nel Paese) per evitare un divieto.aveva chiesto un’ingiunzione per sospendere il divieto durante il processo legale e per cercare trovare un accordo con Donald Trump, che si insedierà il 20 gennaio (il giorno dopo l’entrata in vigore della legge). Il presidente eletto, sostenitore del divieto nella prima amministrazione, oggi ha cambiato posizione dicendosi contrario perché una simile decisione rafforzerebbe Meta, che considera un problema maggiore.