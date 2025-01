Tennis Kyrgios in dubbio per l’Australian Open | Ho uno strappo addominale

Leggi su Sportface.it

Australian2025 a rischio per Nick, alle prese con dei problemi fisici. Ilta australiano ha fatto ritorno nel circuito dopo uno stop di quasi due mesi, disputando l’Atp 250 di Brisbane ma uscendo di scena al primo turno per mano di Mpetshi Perricard. Tuttavia durante il match contro il francese ha sentito dei dolori al polso e anche nei giorni seguenti, mentre si allenava per preparare l’Happy Slam, ha accusato ulteriori noie fisiche.Le condizioni diTramite un post su Instagram, il giocatore australiano ha reso noto che gli ultrasuoni hanno rilevato “unodi primo grado“. “Ora riposerò e farò di tutto per essere a posto per” ha aggiunto Nick, che invece non ha fornito novità in merito alle condizioni del suo polso. Nei giorni scorsi aveva parlato di un “dolore costante” e di aver bisogno di un “miracolo” affinché il polso reggesse i ritmi di uno Slam.