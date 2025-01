Lopinionista.it - Slowly Slowly: l’indie-rock australiano al quinto album, il primo con Nettwerk

LOS ANGELES –, i favoriti del, sono pronti al debutto su etichettacon ‘Forgiving Spree’, ilin arrivo il 24 gennaio. Il disco esprime l’obiettivo del frontman, Ben Stewart: “Volevo che fosse undavvero solido, senza riempitivi. Tutto è ben confezionato, fatto per il palco, esplosivo!” e cita The Killers, Bruce Springsteen e John Farnham tra le influenze che lo hanno aiutato a raggiungere l’obiettivo.L’impulso per scolpire queste nove canzoni è arrivato durante il tour del quartetto a Melbourne, a supporto del disco del 2022, ‘Daisy Chain’, che ha debuttato alla #5 nelle classifiche australiane. Le sessioni di studio si sono quindi divise tra Melbourne e Los Angeles, dove la band ha collaborato, per la prima volta, con artisti del calibro di Courtney Ballard (5 Seconds of Summer, Good Charlotte) e Suzy Shinn (Panic! At The Disco, Weezer, Fall Out Boy), mentre il mix è stato seguito dal peso massimo Jonathan Gilmore (Wolf Alice, The 1975, Nothing But Thieves).