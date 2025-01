Ilfattoquotidiano.it - Sesso in carcere con un detenuto, agente penitenziaria filmata e condannata: “Partecipava con evidente entusiasmo. Un altro carcerato li incitava dicendo ‘Abbiamo fatto la storia’”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quindici mesi diper condotta illecita in un ufficio pubblico: è la pena inflitta a Linda De Sousa Abreu, 30 anni,di Fulham, finita nei guai dopo essere statamentre aveva rapporti sessuali con unnella sua cella. L’episodio, avvenuto neldi HMP Wandsworth, a sud di Londra, e diventato virale nelle scorse settimane, ha scatenato un’ondata di indignazione e ha portato alla luce una serie di comportamenti inappropriati da parte della donna, che ora dovrà scontare metà della pena ine il resto in libertà vigilata.La guardia, che al momento dei fatti indossava l’uniforme ufficiale, è stata ripresa in un video esplicito di circa quattro minuti e mezzo mentre era con Linton Weirich, un uomo di 36 anni condannato per furto con scasso.