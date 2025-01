Se ne va prima dell’annuncio di Signorini Grande Fratello un’altra uscita può salvare Helena

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Se ne vadi”. Per ilsi preannuncia una puntata ricca di pathos. La Casa, allapuntata del nuovo anno, si presenta in pieno tumulto. Le festività natalizie, invece di portare pace tra gli inquilini segnati da tre mesi di convivenza forzata, hanno innescato una serie di liti e discussioni che sono sfociate persino oltre lo scontro verbale.In queste ore, molti commentatori danno ormai per certo il destino diPrestes all’interno della casa. Secondo l’opinione prevalente, la fotomodella brasiliana sarebbe a rischio eliminazione dopo la lite con Jessica Morlacchi durante una cena., esasperata dagli insulti e dalle provocazioni della cantante dei Gazosa, ha reagito tentando di versarle addosso dell’acqua prelevata con un bollitore dalla cucina.