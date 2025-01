Universalmovies.it - SAG Awards 2025 | Wicked guida le nomination

Pochi istanti fa la SAG-AFTRA ha annunciato ledella SAG(Screen Actors Guild).Da sempre un forte indicatore in vista delledegli Oscar relativamente alle categorie attoriali, i SAGanche quest’anno hanno decretato i migliori attori della stagione da poco passata. Are lein ambito cinematografico è statocon ben cinque, seguito da A Complete Unknown con quattro. Tra gli attori nominati Demi Moore e Zoe Saldana (da poco vincitrici ai Golden Globe), così come Adrien Brody.Nelle ore scorse sono state annunciate anche leai DGAin relazione alle categorie televisive, trovate la lista in questo nostro articolo.I premi saranno assegnati il 23 febbraioin quel di Los Angeles, la cerimonia sarà disponibile in diretta su Netflix.