Lanazione.it - Rubano in auto libri su Manzoni, erano destinati agli studenti

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 8 gennaio 2025 - Lo ha definito un “momento triste”. Francesco Tarsi, presidente dell’associazione culturale Polis, appena sceso dal suo appartamento ha visto che dal bagaio della suasparite 38 copie del libro “L’ombra del” tre atti unici di Donatella Contini, scrittrice fiorentina, della quale dal 2005 porta in scena l’opera in alcune città italiane e in decine di scuole Medie Superiori.che poi sono stati trovati, perché abbandonati qualche centinaio di metri più in là. “Si tratta di un volume che parla in maniera diretta dei rapporti fra genitori e figli – ha detto Francesco Tarsi –che devono essere diffusi nelle scuole medie della provincia e a cui ad inizio anno 2024/2025 abbiamo proposto la presentazione dell’opera. Certo devo interrogarmi sulla simbologia di questo furto, che ho regolarmente denunciato ai carabinieri”.