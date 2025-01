Anteprima24.it - Riccardo, giovane attore irpino nella serie Rai su Leopardi

Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Altavilla Irpinia, Mario Vanni annuncia che, untalento di Altavilla Irpina, ha preso parte comealla produzione Giacomo– Il Poeta, diretta dal grande Sergio Rubini.“In questa splendida foto- dice il Sindaco allegando la foto- vediamoaccanto al protagonista Leonardo Maltese, che interpreta il ruolo di.Un’esperienza straordinaria pere un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Vi invitiamo a non perdere la seconda e ultima puntata di questa meravigliosa, che andrà in onda questa sera, 8 gennaio, alle ore 21:30 su Rai 1.”-Il poeta dell’infinito”, la minievento che racconta la vicenda umana e storica del grande poeta Giacomo.Coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie, Rai Com e Oplon Film con il sostegno di Apulia Film Commission e di Marche Film Commission, “-Il poeta dell’infinito” è una grande produzione in costume – ambientata e girata tra la natìa Recanati, le Marche, Bari e la Puglia, Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna – che restituisce alle nuove generazioni un ritratto inedito, pur storicamente coerente, di Giacomo