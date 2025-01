Sport.quotidiano.net - Podismo, modenesi protagonisti. ’Chocolate Run’ a Casalgrande. Dominano Badiali e Marazzoli

Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, complice anche l’assenza di gare nel territorio modenese, i nostri podisti sono ’emigrati’ dividendosi fra le non competitive bolognesi dedicate alla Befana e la 13° edizione della Chocolate Run di, gara competitiva sui 10 chilometri. Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti gialloblù, sia individuali che di società. Al suo esordio vince ed ottiene l’ottimo crono di 35’59" Francesca, in gara con i colori della Fratellanza, che scrive così il suo ’best’ sulla distanza anche se in una gara non Fidal. Francesca domina la corsa in solitaria e resiste al ritorno di Giulia Pasini, già vincitrice di due edizioni qui a; il distacco fra le due alla fine sarà di 14". La terza piazza spetta a Caterina Filippi (Avis Novellara). In campo maschile il modenese Mattia, già da qualche anno in forza alla Corradini, domina incontrastato e chiude in 31’39" sul compagno di squadra Roberto Ferretti, dietro di 1’22".