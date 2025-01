Ilrestodelcarlino.it - Nuovo codice della strada, ‘spariti’ i test anti alcol: “Introvabili nelle farmacie”

Bologna, 8 gennaio 2025 – Tolleranza zero per chi si mette alla guida dopo aver bevuto, anche poco. Le nuove regole contenute nel2024, entrato in vigore il 14 dicembre, hanno già sortito un primo, evidente, effetto:bolognesi gli etilometri portatili sono praticamente. Federico Aicardi, titolare dell’omonima farmacia, conferma la mancanza dei dispositivi: “Sono esauriti prima di Natale: la richiesta è stata talmente alta che i grossisti non ce l’hanno fatta a rifornirci. Noi poi abbiamo qui vicino diversi bar che devono averlo, quindi abbiamo anche questo tipo di richiesta. Ma se prima ne fornivamo tre o quattro al mese – precisa – con le nuove regole la domanda si è alzata molto e, purtroppo, al momento nei depositi nei quali ci riforniamo ci hanno detto che non c’è nessuna disponibilità.