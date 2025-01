Lanazione.it - Nella morsa dell’acqua. Infiltrazioni e disagi al Fossati-Da Passano

Poco più di tre mesi fa, un’accorata lettera degli studenti denunciava "numerosissimed’acqua piovana in molti laboratori, nelle aule, nei corridoi e negli spazi comuni". La Provincia era corsa ai ripari, ma quanto è stato fatto, a quanto pare, non è bastato: al-Daieri mattina è stato un rientro a scuola decisamente umido, quello vissuto da studenti e professori. Numeroseda tetti e muri hanno allagato alcune aule, l’auditorium, corridoi e altre zone comuni. Una mattinata difficile, tra secchi e stracci, che è diventata in poco tempo virale attraverso le foto e i video rilanciati sui social e nelle chat studentesche dagli alunni dello storico plesso di Bragarina. Muri impregnati d’acqua, teli per mettere al riparo materiale e arredi scolastici, e un nervosismo che col passare delle ore si è fatto crescente tra gli studenti, per una situazione che a distanza di mesi non pare essere stata risolta.