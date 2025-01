Ilfattoquotidiano.it - Media, Facebook ha esentato i ricchi inserzionisti da qualsiasi controllo sui contenuti già dal 2023

Il gruppo Meta (, Instagram e Whatsapp) haalcuni dei suoi principalidal consueto processo didei. Lo rivelano documenti interni deldi cui il Financial Times ha preso visione secondo i quali la società proprietaria die Instagram ha introdotto una serie di “tutele” per “chi spende molto”.Si cita, in particolare il gruppo “P95 spenders”, ovvero quegliche spendono più di 1.500 dollari al giorno e che sarebbero stati dispensati dai controlli sulla pubblicità. In un documento intitolato “Prevenzione degli errori sulle grosse spese”, la società spiega di avere sette “barriere” che proteggono gli account aziendali che generano più di 1.200 dollari di entrate in un periodo di 56 giorni e per i singoli utenti che ne spendono più di 960 in pubblicità nello stesso periodo.