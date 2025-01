Lavori sulla FL5 Roma – Civitavecchia | modifiche alla circolazione ferroviaria

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 gennaio 2025– Fino al 30 aprile lasubiràtraa causa didi potenziamento infrastrutturale della sedetra Pisa ead opera di RFI (Gruppo FS).Icomporterannoper i treni della linea FL5. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto deisul territorio, Trenitalia (Gruppo FS) ha previsto una riprogrammazione dell’offerta:Frecciargento daper Genova, via Firenze, e Frecciabianca daper Genova/Milano/Torino, via Grosseto, subisconodi orario, anche con anticipi, con allungamento dei tempi di percorrenza fino al 30 marzo;Frecciargento da Genova per, via Firenze, e Frecciabianca da Genova/Milano/Torino per, via Grosseto, subisconodi orario anche con anticipi, con allungamento dei tempi di percorrenza fino al 30 aprile;Intercity delle relazioni Napoli – Sestri Levante,– Ventimiglia, Milano – La Spezia/Livorno/ Grosseto, Milano – Reggio di Calabria, Torino – Salerno subisconodi orario in partenza, anche con anticipi, e in arrivo con allungamento dei tempi di percorrenzaIntercity Notte delle relazioni Torino – Salerno/Reggio Calabria subisconodi orario in partenza, anche con anticipi, e in arrivo con allungamento dei tempi di percorrenzaTreni del Regionale delle relazionisubisconodi orario.