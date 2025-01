Ilrestodelcarlino.it - Infermieri da India e Tunisia. Sempre di più nelle strutture private: "Necessari: il personale manca"

A noi servono professionisti, a loro un lavoro. Talvolta la domanda e l’offerta si incontrano a molti chilometri di distanza: e così negli ultimi anni è diventato più comune reclutareda vari Paesi del mondo quali, Pakistan, Albania e. L’esempio più noto è quello dellegestite dal consorzio Solco, che fece arrivare i primi tre anni fa dalla. Non si tratta, però, dell’unica realtà in provincia: succede in diverse, sia per l’assistenza agli anziani che cliniche. Il problema alla base èlo stesso che affligge la sanità da anni: lanza di. E mentre l’Ausl non può reclutare all’estero - e a fine mese terrà un nuovo concorso per glia cui, fa sapere l’azienda, si sono iscritte oltre un migliaio di persone - altre realtà hanno usufruito dei permessi speciali del governo in questi anni, che hanno semplificato le procedure e che sarebbero dovuti scadere quest’anno sono stati prorogati per altri due, fino al 2027.