Quotidiano.net - Incendio a Los Angeles, ultima ora: le news in diretta. Vigili del fuoco: "Non riusciamo a contenere l'incendio"

Leggi su Quotidiano.net

Los, 8 gennaio 2024 – Le fiamme continuano ad avanzare, Losè sotto l’assedio di un terribileche in poche ore ha già distrutto 1.200 ettari di terreno. Ci sono due grandi focolai a Pacific Palisades e a Eaton Canyon, vicino ad Altadena. Le fiamme hanno inghiottito case, parchi e anche una chiesa ebraica. Minacciate le ville delle star hollywoodiane tra Malibu e Santa Monica. Era già successo un mese fa. Biden ha attivato gli aiuti federali, la sindaca di Los, Karen Bass, ha proclamato lo stato di emergenza per sbloccare ulteriori risorse. Il governatore della California, Gavinom: “Pericolo mortale”. Oltre 30mila persone evacuate, 200mila abitanti sono senza elettricità. Il fronte continua ad allargarsi per il forte vento con raffiche fino a 160 km/h.