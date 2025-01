Justcalcio.com - Il Manchester United affronta una lotta per mantenere Kobbie Mainoo QUESTO MESE mentre le trattative contrattuali sono in stallo e INEOS si prepara a prendere decisioni scomode: rapporto

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.è stato una luce splendente in quello che è stato un anno difficile per il.L’adolescente ha segnato e vinto il migliore in campo nella finale di FA Cup contro ilCity a Wembley ed è stato un membro chiave dell’Inghilterra che è arrivata seconda a Euro 2024.Dovrebbe essere impensabile che il 19enne possa lasciare il club, tuttavia i vincoli finanziari e le prestazioni della squadra al di sotto della media fanno sì che un’uscita potrebbe incombere.dopo aver vinto la FA Cup 2024 (Credito immagine: Getty Images)L’affidabile giornalista di trasferimento David Ornstein ha recentemente lanciato una bomba sulla NBC suggerendo che, così come il collega diplomato dell’Accademia Alejandro Garnacho, nonconsiderati intoccabili dalla gerarchia del