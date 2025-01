Tvzap.it - “Grande Fratello”, si scopre una triste verità su Helena Prestes

News Tv.è una della concorrenti più discusse dell’attuale edizione del ““. Proprio nella casa più spiata d’Italia, parlando del suo passato difficile, si è lasciata andare ad unaconfessione. Le sue parole hanno spiazzato tutti. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. (Continua.)Leggi anche:, il suo ex fidanzato è un ex concorrente del “GF VIP” molto discusso: di chi si trattaLeggi anche: Isola dei Famosi,parla di Silvio Berlusconi e lascia tutti di stucco: imbarazzo in studioChi èè una modella, nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile. La giovane vive in nel nostro paese ormai da anni. Lavora nel mondo della moda ed è anche un insegnante di yoga, oltre ovviamente ad essere un personaggio televisivo.