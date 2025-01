Liberoquotidiano.it - Forza Italia si allarga, ecco chi passa in azzurro. Rumors, non è finita: i nomi dei prossimi ingressi

in Regione Lombardia cresce di numero, con l'ingresso dell'ex renziano Giuseppe Licata, e mette nel mirino la composizione della giunta Fontana. Lo fa alla maniera dei forzisti, cioè: «Noi non chiediamo nulla, prendiamo atto che il gruppo cresce. Faremo nei tempi opportuni delle valutazioni col presidente Fontana e coi nostri alleati». Tradotto: entro l'estate, quando in Regione si tireranno le somme di metà mandato,chiederà un riequilibrio dei pesi nell'esecutivo regionale. Per allora non è affatto escluso che uno o due consiglieri possano andare a rafre ulteriormente la pattuglia azzurra al Pirellone,ta in due anni da sei a nove consiglieri. In questo momento è presto per faree scenari, ma da tempo serpeggia malumore per un “presunto” sovra dimensionamento della civica Lombardia Ideale, che conta in giunta su due assessori di Peso, oltre al vice presidente del Consiglio.