Ilfattoquotidiano.it - Per Carlo Ancelotti chiesti 4 anni e 9 mesi di carcere e oltre 3 milioni per frode dal pm di Madrid

Il giorno dopo le dichiarazioni in Tribunale a, per, attualmente allenatore del Real, è arrivata una pesantissima richiesta di pena: 4e 9. Secondo l’agenzia di stampa Efe nell’ambito della seconda e ultima udienza del processo il legale dell’ex calciatore e allenatore delle squadre più blasonate d’Europa (Psg, Chelsea, Bayern Monaco, Mila, Juve et cetera) ha invocato l’assoluzione del suo assistito o, in caso di condanna, che gli vengano applicate attenuanti visto che ha già versato al fisco la cifra contestata ovvero un milione di euro. I fatti contestati riguardano gli esercizi fiscali del 2014 e del 2015, nel primo periodo disulla panchina dei blancos. Nel prestare ieri dichiarazione davanti al giudice, l’allenatore aveva detto di non aver “mai pensato di frodare il fisco” e di non essersi reso conto che “qualcosa non era corretto”.