361magazine.com - Ancora su Angela Baraldi, dentro una macchina e in cerca di visioni

Leggi su 361magazine.com

“La prospettiva! Guarda quel palazzo, sembra tagliato a metà”. Siamo dalle parti di Corvetto, zona periferica a sud di Milano tristemente passata ai disonori delle cronache per la tragica morte di Ramy Elgaml, diciannovenne morto mentre era inseguito dalle forze dell’ordine qualche mese fa. Siamo diretti verso la Stazione Centrale, e quando dico siamo intendo io, che sono al volante, e, che proprio ieri sera ha fatto il suo concerto all’Arci Bellezza, il tour dello strepitoso 3021. A parlare di prospettive è, e in effetti a guardarlo, lì oltre via Polesine, direi che ha perfettamente ragione, sembra tagliato a metà. Credo, ma potrei anche sbagliarmi, vivo esattamente dalla parte opposta di Milano, che sia in quella parte della città su cui l’edilizia sta spingendo sull’acceleratore, in vista delle imminenti Olimpiadi invernali, quelle chiamate Milano-Cortina che prenderanno il via a febbraio 2026.