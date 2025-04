Panorama.it - L’abolizione di un ente inutile: il padre

, sei licenziato. Dopo tanto femminismo, fluidità, utero in affitto, giunge finalmil tentativo finale di abolire ila norma di legge. La proposta avanzata in Senato è di Dario Franceschini, influpadrino del Partito democratico. Come è entrato Franceschini in maternità? Con questo ragionamento: dopo secoli in cui i figli hanno preso il cognome delstabiliamo con una nuova legge prenderanno solo il cognome della madre (che poi proviene da suo). Ciò servirà, a suo dire, a sgombrare il campo dai tanti problemi che ha innescato il doppio cognome, o la scelta tra i due. È una cosa semplice, dice il senatore venuto dalla Dc e dalla Margherita (senza capperi), ma è anche «un risarcimento per un’ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico, ma è stata una delle fonti culturali e sociali delle diseguaglianze di genere».