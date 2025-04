Thesocialpost.it - Attentato a papa Wojtyla, chiesta la riapertura dell’indagine: “Ci sono documenti inediti, la pista del terrorismo armeno”

Un esposto per chiedere ladelle indagini sull’a Giovanni Paolo II, avvenuto il 13 maggio 1981, è stato presentato alla Procura di Roma da Ezio Gavazzeni, autore del libro Ildeve morire. Nel suo lavoro, Gavazzeni esplora una nuovache potrebbe portare a una rivelazione sorprendente: il coinvolgimento del, in particolare dell’ASALA (Esercito Segreto per la Liberazione dell’Armenia), come matrice del tentato omicidio di Karol.Leggi anche: Caso Orlandi, il fratello Pietro: “Emanuela usata daper fare la vittimaUn’indagine basata suIl libro di Gavazzeni si fonda su oltre 480riservati dei servizi segreti (Sisde e Sismi), delle Questure e del Ministero dell’Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre fonti.