Ham and Sun | Matteo Paggi trasforma un ricordo d’infanzia in musica jazz

Leggi su Ildenaro.it

Esce l’8 aprile HAM AND SUN, il primo estratto del quintetto del trombonistadall’album “GIRAFFE”, in uscita il 7 maggio: si tratta dell’esordio discografico di questo progetto audace e sperimentale, con il desiderio di superare i confini della composizione e dell’improvvisazione, dando vita a un’esperienza sonora immersiva.Poliedrico e visionario,appartiene alla nuova generazione di talentiitaliani, costruendo una carriera che intreccia tradizione e sperimentazione. Diplomato con lode come trombonista orchestrale, perfezionatosi tra Italia, Stati Uniti e Olanda, ha vinto riconoscimenti prestigiosi come il Premio Internazionale Inner Wheel nel 2011, a soli 14 anni, e il recente Top2024 in ben tre categorie: come “Nuovo Talento” e come componente del “The Fearless Five” di Enrico Rava, nelle categorie “Miglior Album” e “Miglior Formazione”.