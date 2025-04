Thesocialpost.it - Tragedia sul lavoro, Vincenzo Arsena muore folgorato in un’azienda del Veronese: “Donatore di sangue, uomo esemplare”

È mortomentre lavorava su un carroponte,, 52 anni, operaio della Anodall Extrusion di Trevenzuolo, in provincia di Verona. Originario di Francavilla Fontana (Brindisi), si era trasferito a Porto Mantovano(Mantova) per. Ogni giorno percorreva chilometri per raggiungere lo stabilimento specializzato nel trattamento di superfici in alluminio.L’incidente mortaleLaè avvenuta all’inizio del turno, alle 6:14 di mercoledì 2 aprile. Secondo le prime ricostruzioni,sarebbe entrato in contatto con l’alta tensione, rimanendo. La violenta scarica lo ha scaraventato sotto il macchinario, generando un incendio che ha avvolto il suo corpo ormai esanime. I colleghi e i soccorsi hanno tentato di aiutarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.