Romadailynews.it - Roma, raffica di arresti nel centro e sui mezzi pubblici: 15 persone fermate per furto

Leggi su Romadailynews.it

I carabinieri hanno agito nelle aree turistiche e a bordo di metro e bus: tra gli arrestati anche minorenni e stranieri.Nell’ambito dei controlli quotidiani nelle zone a maggiore afflusso turistico, i carabinieri della Compagniahanno arrestato negli ultimi giorni 15gravemente indiziate del reato diaggravato. Le operazioni si sono svolte sia nelle vie delstorico che all’interno delle stazioni metro, delledei bus e a bordo dei.In via del Corso, i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina hanno fermato due cittadini peruviani, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, colti in flagrante mentre sottraevano uno smartphone dalla tasca della giacca di un cliente all’interno di un negozio di abbigliamento. Nello stesso tratto di strada, è stato arrestato anche un cittadino cileno insieme a un cittadino del Bangladesh, trovati con merce rubata nascosta in una borsa schermata, dopo aver superato le casse senza pagare.