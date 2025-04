Oasport.it - Infortunio Federica Brignone, il video della caduta ai Campionati Italiani

Leggi su Oasport.it

Frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale etesta del peronegamba sinistra. Questo è il tremendo esito dei controlli a cui si è sottopostadopo la bruttissimadi oggi nel corso del gigante femminile valevole per iAssoluti 2025 in corso di svolgimento all’Alpe Lusia (Val di Fassa – Trentino).La fresca vincitriceCoppa del Mondo ha inforcato una porta con il braccio destro, ha quindi perso il controllo degli sci ed è finita sulla neve in maniera davvero rovinosa. Immagini che hanno fatto capire immediatamente la gravitàsituazione. La valdostana, infatti, èad alta velocità ed in maniera scomposta, facendo subito capire che i danni potevano essere seri. Dopo la TAC effettuata presso l’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento, è arrivato l’esito dei danni subiti dalla nostra portacolori.