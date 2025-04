Padovaoggi.it - Un cartello stradale rubato vent'anni fa messo in vendita a 4.500 euro

Leggi su Padovaoggi.it

Quando tra la merce esposta ha visto quelha subito avvisato il vicesindaco di Noa Nicola Cstraci per metterlo al corrente. Ad inizio aprile un cittadino si è recato ad una fiera in provincia di Vicenza e in mezzo a decine di banchetti è rimasto attirato da queldella.