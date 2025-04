Fanno un necrologio contro la preside lo scherzo macabro rimasto anonimo | Ecco tutti i docenti che hai fatto scappare

Leggi su Open.online

Unoha colpito ladel polo scolastico Veronesi, Laura Scalfi, di Rovereto, in provincia di Trento. Nella giornata del 1° aprile (nota per l’usanza di fare scherzi), sulle bacheche cittadine dedicate agli annunci mortuari sono comparsi necrologi fasulli che riportavano i nomi, celati dietro iniziali, di presunti“scomparsi”. Ma il bersaglio del messaggio, più che gli insegnanti citati, è la dirigente Laura Scalfi. L’annuncio, redatto con toni volutamente beffardi, commemora i «caduti per Laurite», un riferimento evidente alla, accusata implicitamente di averallontanare diversi insegnanti nel corso degli anni. Il testo parla di«sopraffatti dal male incurabile della Laurite acuta» e prosegue con un invito sarcastico: «Non fiori, ma segnalazioni di altridispersi, per erigere una stele in piazzale Orsi».