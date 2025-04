Superguidatv.it - Neffa annuncia “Canerandagio” feat. Izi: il nuovo singolo in uscita

Dopo l’annuncio delalbumParte 1, atteso per il 18 aprile, e il rilascio del brano Littlefunkyintro che ha subito infiammato i fan,torna a sorprendere con un. Izi, indomani su tutte le piattaforme digitali per Numero Uno (Sony Music)., Un viaggio sonoro psichedelico tra hip hop e soulè la title track dell’album e rappresenta un viaggio sonoro psichedelico, guidato dalla musica più che dalla razionalità, in cui il processo creativo disi sviluppa in maniera istintiva e imprevedibile. Per questa traccia, l’artista ha voluto al suo fianco Izi, riconoscendone l’attitudine mistica e il timbro inconfondibile, perfetti per arricchire ulteriormente il brano con nuove profondità emotive.“Quando ho scritto, mi sentivo come in un viaggio psichedelico: non ero io a decidere la direzione, ma c’era un magnetismo che mi guidava.