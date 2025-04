Lanazione.it - Morta dopo anestesia, disposta autopsia: la famiglia nomina consulente

Arezzo, 3 aprile 2025 – Anche untecnico di parte per laparteciperà domani all'esame autoptico disposto dalla Procura di Arezzo sulla salma di Roberta Mazzuoli, la 48enne di Abbadia San Salvatore (Siena) deceduta lo scorso 28 marzo presso la clinica ospedaliera privata ''San Giuseppe Hospital'' di Arezzo, dove la donna era stata ricoverata per sottoporsi ad un intervento di routine di decompressione orbitaria ad un occhioche le era stata diagnosticata una oftalmopatia basedowiana; operazione che peraltro non è mai iniziata, la paziente, condotta in sala operatoria, sarebbe infatti spirata per complicanze respiratorie insortela somministrazione dell'. I congiunti della vittima sono i primi a chiedere che sia fatta piena luce sulla tragedia e su eventuali responsabilità da parte dei medici che l'hanno avuta in cura: il compagno di Roberta Mazzuoli - la coppia ha anche un figlio ancora minorenne di 16 anni -, l'indomani del decesso, ha presentato una denuncia querela presso la tenenza dei carabinieri di Abbadia San Salvatore chiedendo all'autorità giudiziaria di accertare le cause della morte - esposto riscontrato dalla Procura aretina competente per territorio con l'apertura di un procedimento penale per l'ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario - e, attraverso ilpersonale Massimiliano Bartolacci, unitamente anche alla mamma della vittima, si è affidato a Studio3A-Valore Spa, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, in collaborazione con l'avvocato Christian Rosa del foro di Arezzo.