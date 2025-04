Thesocialpost.it - Dazi di Trump: cosa c’è scritto nella tabella e perché i calcoli sono sbagliati

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha lanciato un attacco commerciale globale il 2 aprile 2025, annunciando l’introduzione direciproci contro tutti i Paesi del mondo. Durante un discorso nel Giardino delle Rose della Casa Bianca,ha presentato unache illustra iapplicati a ciascuna nazione, descrivendo il piano come una misura per favorire il mercato interno degli Stati Uniti e creare nuovi posti di lavoro.Leggi anche:USA vs Europa: protezionismo o autodifesa economica?Le nuove tariffe: una risposta alle politiche internazionaliSecondo quanto dichiarato dal presidente, isarebbero entrati in vigore immediatamente, ma la Casa Bianca ha successivamente precisato che le nuove tariffe sarebbero state implementate tra il 5 e il 9 aprile 2025.