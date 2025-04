Lapresse.it - Morte Fabiana Piccione, perquisizioni a casa dell’indagato a Giulianova

C’è un iscritto nel registro degli indagati per ladiPiccioni, 47enne il cui corpo è stato trovato carbonizzato e seminudo, da alcuni cacciatori a, nel Teramano, il 9 gennaio. Si tratta di un 57enne operaio albanese, residente a, che sarebbe stato l’ultimo a vedere Piccioni viva, il primo gennaio.I carabinieri del comando provinciale di Teramo hanno perquisito l’abitazionee sequestrato cellulari e altri apparecchi elettronici trovati nell’abitazione dell’uomo. Il cellulare della donna, la cui scomparsa è stata denunciata il 2 gennaio, non è stato ritrovato e sono spariti anche la borsa e la bicicletta della signora che sarebbe morta per un cocktail letale di stupefacenti, cocaina e oppiacei.