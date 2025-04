Liberoquotidiano.it - Dazi USA, Capone (UGL): "Tutela dell'occupazione priorità assoluta, UE intervenga per difendere lavoratori e imprese"

Leggi su Liberoquotidiano.it

“L'introduzione deidel 20% sui prodotti europei da parte'amministrazione Trump rappresenta una minaccia per l'impatto significativo che può generare su settori strategici come il manifatturiero, l'agroalimentare e la meccanica. È fondamentale, pertanto, che l'Unione Europeacon determinazione per proteggere lee i, avviando immediatamente un negoziato per evitare sulle economie coinvolte. Non servono reazioni impulsive o misure di ritorsione contro gli Stati Uniti, che restano un alleato strategico, ma soluzioni concrete in grado di salvaguardare i rispettivi interessi nazionali. Parallelamente, occorrono interventi efficaci per garantire la tenuta del mercato del lavoro, con un'azione coordinata a livello comunitario che rafforzi il mercato interno, rilanci gli investimenti in politiche industriali e promuova nuovi accordi bilaterali per diversificare le opportunità di export.