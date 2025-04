Thesocialpost.it - Zogno, muore a 34 anni in moto contro un camion: incendio dopo l’impatto

Un tragico incidente ha scossonel pomeriggio di oggi, quando pocole 12.30, un violento schianto ha coinvolto unae un. L’incidente è avvenuto davanti all’azienda di acque minerali “Bracca”, all’ingresso della provinciale 27, direzione Val Serina.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, il conducente del, proveniente da, stava cercando di svoltare a sinistra per entrare nel piazzale della Bracca. Allo stesso momento, dalla direzione opposta arrivava lacondotta dal 34enne, residente fuori provincia. Il violento impatto ha scagliato laall’interno del piazzale dell’azienda, dove il veicolo ha preso fuocoaver urtato un muletto.Inutile l’intervento dei soccorsiNonostante l’immediato intervento dei soccorritori di Padana Emergenze, per ilciclista non c’era ormai più nulla da fare.