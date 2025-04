Secoloditalia.it - Perché Marine Le Pen in Italia sarebbe stata assolta. Parla il giurista, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione

Le Pen con il codiceno. A spiegarlo in una dotta dissertazione in punta di diritto è Pietro Dubolino,didi.Le Pen e imentari condannati con lei sono stati giudicati colpevoli di aver utilizzato i fondi delmento europeo destinati agli assistenti per pagare invece persone che in realtà non lavoravano direttamente per loro ma per il partito, il Rassemblement national. In un articolo a sua firma sulla Verità lo studioso premette: “Secondo il tribunale di Parigi, era tale da costituire il reato previsto dall’art. 432-15 del codice penale francese che punisce, per quanto qui interessa, il «détournement de fonds publics» (distrazione di fondi pubblici) commesso da chiunque sia «depositario dell’autorità pubblica o incaricato di una missione di servizio pubblico».