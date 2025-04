Sololaroma.it - Roma-Juventus, probabili formazioni: qualche dubbio per Ranieri

La prima delle nove finali che attendevano ladopo la sosta ha regalato tre punti fondamentali conquistati in una sfida molto complicata contro il Lecce, decisa da una bella giocata di Dovbyk nel finale. Archiviata la pratica salentina è tempo per i giallorossi di focalizzarsi sui tanti scontri diretti che caratterizzeranno questo finale di stagione, a cominciare da quello di domenica contro latra le mura amiche dello Stadio Olimpico.Match di cruciale importanza per la formazione diche dovrà dare nuove risposte positive dopo le ultime sette vittorie consecutive. Contro i bianconeri ladovrà andare alla ricerca dell’ottava meraviglia per dare nuovi impulsi alla rincorsa Champions, in una giornata che sarà particolarmente importante viste le diverse super sfide che ci saranno, come Milan-Fiorentina, Atalanta-Lazio e Bologna-Napoli.