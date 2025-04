Ilfattoquotidiano.it - “Raccolta fondi per Zeudi Di Palma? Ma stiamo scherzando!”: Alfonso Signorini tuona contro l’iniziativa delle fan per l’ex gieffina

I fan diDinon hanno digerito la sua quinta posizione al “Grande Fratello” e, per rimediare, hanno lanciato una. L’obiettivo? Raggiungere la somma che avrebbe incassato se fosse arrivata in finalissima: 50mila euro. Il conduttore del reality,, inizialmente ignaro del, ha espresso il suo disappunto in un’intervista sul suo profilo Instagram.“Ma? Ma è vera sta roba?”, ha esclamato incredulo. Il conduttore ha poi chiarito la sua posizione: “Ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata. Ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello”. Poi ha aggiunto dettagli sui compensi del programma: “Non solo prendono soldi per fare il Grande Fratello ma anche per partecipare nel parterre degli ex concorrenti.