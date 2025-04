Quifinanza.it - Buono spesa da 50 euro a chi non sciopera, l’iniziativa che fa infuriare i sindacati

L’articolo 40 della Costituzione italiana garantisce il diritto allo sciopero, ma in un Paese spesso controverso come l’Italia chi non esercita i propri diritti viene premiato. È successo a Padova dove una zincheria ha pensato di concedere unda 50ai suoi 29 operari, su un totale di 60, che hanno deciso di andare a lavorare lo scorso 28 marzo malgrado lo sciopero indetto da Fiom, Fim e Uilm per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici., neanche a dirlo, non è piaciuta affatto alle sigle sindacali che hanno protestato con una tale veemenza da spingere la zincheria a ritrattare la propria decisione.Buoniper chi nonLa Mita Spa di Conselve, questo il nome della zincheria protagonista dell’episodio di Padova, aveva deciso di concedere unda 50ai propri dipendenti non aderenti allo sciopero come forma di ringraziamento per aver compreso le esigenze dell’azienda.