Aumentano le allergie di primavera colpa dell’inquinamento | le città italiane dove il rischio è più alto e come difendersi

Stagione del risveglio e di temperature che si fanno più miti, dopo il rigido inverno laè un sollievo sì, ma non proprio per tutti. Sono milioni gli italiani per cui l’arrivo della bella stagione coincide con l’esplosione di sintomi allergici, starnuti a raffica, occhi che bruciano, naso perennemente chiuso, nei casi più acuti anche forte tosse. Un fastidio sempre più diffuso e che la medicina ci conferma poter comparire d’improvviso anche in diverse fasi dell’età adulta: cosìi sintomi, anche le cause appaiono molteplici, e una di queste è proprio il luogosi abita. Diverserappresentano oggi ambientiè più facile contrarre, il mix di agenti tipicamente allergici nell’aria e un certo livello di inquinamento può rappresentare un booster potente per lo sviluppo o il peggioramento della nostra sensibilità allergica.