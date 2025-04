Schlein | mazzata daziMeloni resta ferma

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.06 "I dazi di Trump sono unaper le imprese e i lavoratori italiani che faranno perdere all'Italia miliardi di euro e decine di migliaia di posti di lavoro".Lo sottolinea la leader del Pd. "E' incredibile come il governo sia rimasto fermo, senza fare niente, si sapeva da mesi che questo giorno sarebbe arrivato", aggiunge. Ma "Meloni ha usato il condizionale fino a ieri per non urtare l'amico Donald e fa arrivare l'Italia impreparata a questo disastro".Il governo,incalza,"deve svegliarsi,scegliere di stare" con Europa.