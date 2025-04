Ilgiorno.it - Incidente a Zogno, una moto e un tir si scontrano di fronte all’azienda Bracca di Zogno: muore il centauro

(Bergamo), 3 aprile 2025 – Una tragedia stradale si è verificata oggi, intorno a mezzogiorno, all’esterno dell’impianto dell’azienda di acque minerali. Per causa ancora da accertare, unae un camion in manovra si sono scontrati frontalmente davanti al piazzale della ditta di via Piave 67. Ad avere la peggio, come spesso succede, è stato ilciclista. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, oltre i carabinieri di. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto prima che potesse essere soccorso e portato all’ospedale. Notizia in aggiornamento