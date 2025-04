Un test di sangue materno che rivela mille malattie genetiche nel feto | la rivoluzione prenatale parte da Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Unda prelievo diche identifica oltredel, senza rischi per la gravidanza e con risultati dettagliati già nel primo trimestre. È questa lasilenziosa che arriva dal Centro Ames di, che ha appena pubblicato uno studio pionieristico sulla rivista Genes, proponendo un nuovo approccio alnon invasivo (Nipt).Il cuore dell’innovazione si chiama Vera Revolution, un pannello genetico in grado di analizzare contemporaneamente oltre 1.000 geni, intercettando non solo le anomalie cromosomiche più note, ma ancherare di tipo monogenico e variazioni strutturali del Dna (Cnv). Una potenzialità mai raggiunta prima da nessun altronon invasivo. E tutto senza ricorrere a tecniche invasive come amniocentesi o villocentesi.